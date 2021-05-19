Disney представил тизер мультсериала по мотивам "Корпорации монстров"

Главным героем нового проекта стал Тайлер Таскмон, который окончил университет монстров и обнаружил, что пугать детей больше не нужно.

Disney показал тизер анимационного сериала "Монстры за работой", действие которого разворачивается во вселенной "Корпорации монстров". Видео опубликовано на YouTube-канале What"s On Disney Plus.

В ролике зрители могут увидеть уже знакомых героев, в их числе Майк и Салли. Главным героем спин-оффа станет Тайлер Таскмон. Он выпустился из Университета монстров и обнаружил, что больше детей не нужно пугать. Если раньше монстры получали энергию из детского страха и криков, то теперь они используют новый источник – смех.

Сериал появится на стриминговой платформе Disney+ 2 июля. Режиссерами выступили Стивен Дж.Андерсон, Роб Гиббс и Кейт Гуд. Роли озвучили Билли Кристал, Джон Гудман, Бонни Хант и др.

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Видео: YouTube / What"s On Disney Plus