Снуп Догг и Кевин Харт снимут сериал о самых тупых преступниках в мире

Сюжет пока не раскрывается, дата выхода тоже не названа.

Американский рэпер Снуп Догг совместно с комиком и актером Кевином Хартом снимет сериал о самых тупых преступниках в мире. Новый проект был представлен на презентации NBCUniversal, пишет Deadline.

Сюжет нового сериала пока не раскрывается. Также не сообщается дата выхода картины. Известно лишь то, что новое шоу покажут на стриминговой платформе Peacock.

Стоит отметить, что это не единственный проект Снуп Догга на данный момент. Вместе с Кевином Хартом рэпер будет вести комедийное новостное шоу о спорте.

Ранее мы писали, что триллер "Тихое место 2" получил высокие оценки кинокритиков.

Фото: Instagram / snoopdogg