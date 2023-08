Вышел бандл со Снуп Доггом для Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2

Набор доступен игрокам с 7 августа.

Вечером 7 августа в компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Warzone 2 для пользователе стал доступен новый набор, который содержит в себе нового оперативника, голос и внешность которому подарил американский рэпер Снуп Догг. Для артиста такое появление не стало первым в его профессиональной карьере. Ранее он уже появлялся в коллаборации с серией шутеров. В частности, стал одним из бойцов проекта Call of Duty: Vanguard. И даже звезда шоу-бизнеса выступала комментатором в Call of Duty: Ghosts. В наборе к рэперу идут скрины вооружения, стильный брелок, эмблема и уникальная расцветка транспортного средства.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty