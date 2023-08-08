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Respawn представила боевой пропуск из сезона "Воскрешение" в Apex Legends

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Напомним, что боевой сезон начнётся  с 8 августа. 

Разработчики компьютерной игры Apex Legends в социальных сетях поделились новым трейлером. В нём авторы проекта уделили внимание боевому пропуску, который станет доступен в сезоне "Воскрешение". Основной звездой данного обновления станет Ревенант. Этот персонаж будет заметно переделан. Создатели внесли коррективы не только во внешний вид, но также и его способности. Дополнительно боевой пропуск "Воскрешения" содержит скин для Безумной Мэгги и новые облики для дробовика EVA-8. Изменен будет и образ энергетического оружия L-STAR. Напомним, что боевой сезон начнётся  с 8 августа. 

Фото и видео: YouTube / Apex Legends

Теги: apex legends, respawn, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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