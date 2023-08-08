Respawn представила боевой пропуск из сезона "Воскрешение" в Apex Legends

Напомним, что боевой сезон начнётся с 8 августа.

Разработчики компьютерной игры Apex Legends в социальных сетях поделились новым трейлером. В нём авторы проекта уделили внимание боевому пропуску, который станет доступен в сезоне "Воскрешение". Основной звездой данного обновления станет Ревенант. Этот персонаж будет заметно переделан. Создатели внесли коррективы не только во внешний вид, но также и его способности. Дополнительно боевой пропуск "Воскрешения" содержит скин для Безумной Мэгги и новые облики для дробовика EVA-8. Изменен будет и образ энергетического оружия L-STAR. Напомним, что боевой сезон начнётся с 8 августа.

Фото и видео: YouTube / Apex Legends