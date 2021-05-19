Триллер "Тихое место 2" получил высокие оценки кинокритиков

Премьера фильма в России ожидается 3 июня.

Вторая часть триллера "Тихое место" режиссера Джона Красински получила высокие оценки кинокритиков. На платформе Metacritic сиквел оценили в 73 балла, на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 91% - 23 положительных отзыва.

Критик издания The Wrap Альфонсо Дюралде заявил, что Красински стал уверенней и усилил свое мастерство. По его словам, продолжение захватывает не меньше, а может даже и больше, чем первая часть.

Дату выхода второй части триллера переносили несколько раз. Премьера фильма должна была состояться в России 17 сентября 2020 года. Однако теперь релиз ожидается 3 июня.

Первая часть фильма вышла в прокат в 2018 году и имела огромный успех. При бюджете всего 17 млн долларов картина собрала 340 млн долларов.

Сюжет рассказывает о семье, которая живет с детьми на ферме. Из-за ужасных монстров, заполонивших Землю и реагирующих на любой звук, семейству приходится общаться на языке жестов и максимально тихо передвигаться. Однако дом, в котором живут дети, не может быть самым тихим местом.

В сиквеле главные герои отправятся в опасное путешествие. Им предстоит узнать, что инопланетные чудовища далеко не единственные враги.

Во второй части сыграли Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Джимон Хонсу и др.

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Видео: YouTube / iVideos