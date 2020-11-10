Триллер "Тихое место" может получить третью часть

Все будет зависеть от того, насколько успешной окажется вторая.

Исполнительница главной роли в триллере "Тихое место" Эмили Блант рассказала о потенциальном продолжении фильма. Актриса заявила, что режиссер Джон Красински может снять третью часть. Однако все будет зависеть от того, насколько успешной окажется вторая. Об этом пишет издание Collider.

Долгожданная премьера второй части фильма "Тихое место" состоится 3 июня. Первая часть вышла в прокат в 2018 году и стала хитом. При бюджете всего 17 млн долларов картина заработала 340 млн долларов.

Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Землю заполонили ужасные монстры, реагирующие на любой звук.

Семье, живущей на ферме вместе с детьми, приходится общаться на языке жестов и максимально тихо передвигаться. Однако дом, в котором живут дети, не может быть самым тихим местом.

В сиквеле главные герои отправятся в опасное путешествие. Им предстоит узнать, что инопланетные чудовища далеко не единственные враги.

Во второй части сыграли Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп, Милли Симмондс, Джимон Хонсу и др.

Многие критики, которые уже посмотрели продолжение, заметили, что финал намекает на трилогию. Изменить подзаголовок новой ленты с цифры на "Часть II" предложила Эмили Блант, чтобы подчеркнуть, что это лишь новая глава единой большой истории.

Ранее актеры сериала "Друзья" заявили, что больше никогда не появятся на экране вместе.

Фото: кадр из трейлера "Тихое место 2"