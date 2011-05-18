  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:39
71
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел первый трейлер фильма "Продавцы боли" с Крисом Эвансом и Эмили Блант

0 0

Релиз картины намечен на 27 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал премьерный трейлер драмы "Продавцы боли". Речь идет о новом проекте режиссера Дэвида Йейтса, постановщика трилогии "Фантастические твари" во вселенной поттерианы. Ключевая роль в истории досталась актрисе Эмили Блант. Она играет мать-одиночку, которая, мечтая о лучшей жизни для себя и своей маленькой дочери. В какой-то момент женщина получает от друга Пита (Крис Эванс) работу в обанкротившемся фармацевтическом стартапе. Обаяние, драйв и хладнокровие помогают сотруднице оказаться в светском обществе, в то время как сама компания на волне успеха становится частью криминального сговора с ужасными последствиями. В актерском составе ленты также заявлены Кэтрин О"Хара, Энди Гарсиа и Джей Дюпласс. Рейтинг картины на сервисе кинокритиков Rotten Tomatoes составляет только 25% "свежести".  Официальная премьера драмы запланирована на 27 октября

Вышел релизный трейлер новой Lords of the Fallen.

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, драма, крис эванс, трейлер, эмили блант
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии