Вышел релизный трейлер новой Lords of the Fallen

Премьера игры намечена на 13 октября.

Вышел релизный трейлер новой части мрачного экшена Lords of the Fallen. Известно, чо компьютерная игра в жанре "соулслайк" появится на персональных компьютерах, а также консолях PS5 и Xbox Series с 13 октября. Критики в предварительных обзорах сочли проект "лучшим „соулслайком" на текущий год. Ранее разработчики активно рассказывали пользователям о Lords of the Fallen и неоднократно демонстрировали геймплей. В социальных сетях можно найти 17-минутное видео процесса прохождения игры за три различных класса героев.

Сейчас же создатели опубликовали ролик с длительностью чуть более двух минут.В нем авторы демонстрируют красочные бои, всевозможных врагов и боссов, локации, а также эти схватки переплетаются с кинематографическими сценами. В настоящее время известно о том, что русскоязычной локализации не будет, а события в сюжете развернутся более чем через 1000 лет после событий оригинальной версии.

