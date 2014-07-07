Вышел трейлер RoboCop: Rogue City про RPG-элементы игры

Игра выйдет в свет со 2 ноября.

Студия разработки Teyon и издательство Nacon поделились в социальных сетях свежим видео о своей грядущей компьютерной игре RoboCop: Rogue City. На этот раз видеоряд оказался посвящен RPG-составляющей проекта. Пользователям показали, как они будут улучшать навыки персонажа и развивать способности протагониста, которые разделены на различные категории. Какие-то характеристики пригодятся им в бою, а другие улучшат способность вести диалоги и допросы. Официальный релиз про культового персонажа VHS-эпохи состоится на консолях и персональных компьютерах 2 ноября.

Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона "Короны".

Фото и видео: YouTube /Nacon