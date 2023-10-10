Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона "Короны"

Премьера новых выпусков состоится 16 ноября.

Шестой сезон британского сериала "Корона" станет для шоу заключительной главой истории о королевской семье Соединенного королевства. Создатели опубликовали в социальных сетях тизер проекта, в котором анонсировали даты выхода свежих выпусков. Премьера запланирована на 16 ноября для первой части. Вторая часть серий будет опубликована только 14 декабря.

Известно, что в текущем сезоне сериала создатели расскажут историю о жизни монаршей семьи после развода принца Чарльза и принцессы Дианы, жизни леди Ди после этого момента и ее трагической гибели в автомобильной катастрофе в Париже. Эти события членам королевской семьи будет вспоминать тяжелее, чем развод наследника престола и его попытки заставить королеву отказаться от короны в его пользу. Напомним, что выход пятого сезона ознаменовался призывом Карла III бойкотировать просмотр шоу его подданными. Однако Елизавета II при этом никогда публично не позволяла себ высказывать позицю по отношению к телевизионному сериалу.

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Фото и видео: YouTube / Netflix