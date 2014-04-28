Новый трейлер Persona 3 Reload посвятили Юкари

Релиз игры намечен на 2 февраля следующего года.

Компания Atlus выпустила в социальных сетях новый трейлер компьютерной игры Persona 3 Reload. Ролик посвящен героине по имени Юкари Такэбе. В прошлой видеопрезентации создатели проекта показывали протагониста игры. Известно, что Юкари Такэбе учится в одной школе с другими персонажами. Она способна использовать лук во время боя. Также девушка остается одним из любовных интересов в игре.

Напомним, что Persona 3 Reload выйдет официально выйдет в свет со 2 февраля 2024 года на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation и Xbox, в том числе через стриминговый сервис Game Pass. Это будет полноценный ремейк игры Shin Megami Tensei: Persona 3, который также получит от создателей русскую локализацию.

Авторы "Ведьмака" выпустили трейлер своей новой игры.

Фото и видео: YouTube / Official ATLUS West