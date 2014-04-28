Авторы "Ведьмака" выпустили трейлер своей новой игры

Игра выйдет в свет в декабре.

Студия разработки Fool"s Theory выпустила на YouTube-канале трейлер своей новой компьютерной игры The Thaumaturge. Известно, что именно этой компании ранее CD Projekt RED доверила делать ремейк первой части"Ведьмака". Проект Thaumaturge будет представлять из себя жанрRPG. События в истории развернутся в Варшаве начала прошлого века, а главному герою предстоит противостоять потусторонним сущностям, которыми будет кишеть столица Польши. В настоящее время в стриминговом сервисе Steam доступна бесплатная демоверсия игры для ознакомления с ней пользователей.

Вышел новый сюжетный трейлер экшен-платформера Flashback 2.

Фото и видео: YouTube / 11 bit studios