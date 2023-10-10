Вышел новый сюжетный трейлер экшен-платформера Flashback 2

Игра выйдет в свет с 16 ноября.

Компания Microids опубликовала в социальных сетях сюжетный трейлер приключенческого экшена Flashback 2. Ролик демонстрирует миксует геймплейные фрагменты со стильными и статичными картинками, проливающими свет на происходящие в проекте события. Протагонистом сюжета вновь станет Конрад Харт. Речь идет о молодом агенте Галактического бюро расследований, перед которым поставлена задача помешать планам генерала Лазаруса и его армии морфов подчинить себе всю цивилизацию.

Напомним, что компьютерная игра Flashback 2 выйдет на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation, Xbox и Switch с 16 ноября. Судя по страничке в стриминговом сервисе Steam, разработка не получит даже текстовый перевод на русский язык. Участие в создании проекте принял Поль Куиссе — создатель прошлых игр серии. В коллекционном издании пользователи могут приобрести игру на физическом носителе, цифровую версию ремастера Flashback, стилбук, брелок, стикеры, три карточки, цифровую версию саундтрека и фигурку персонажа Конрада Харта.

Вышел трейлер ремастера культовой игры из нулевых Hogs of War.

Фото и видео: YouTube / Microids