Вышел трейлер ремастера культовой игры из нулевых Hogs of War

Авторы собирают деньги на Kickstarter.

Независимая студия разработчиков из британского региона Шеффилда планирует возродить культовую пошаговую стратегию от третьего лица Hogs of War, которая была особо популярна на первой консоли PlayStation в начале 2000-ых годов. Авторы проекта разместили в социальных сетях трейлер для своей предстоящей краудфандинговой кампании по сбору денежных средств на создание игры. Она будет проходить на площадке Kickstarter с 17 октября до 16 ноября 2023 года.

Ремастер получил название Hogs of War Lardcore. Компьютерная игра получит обновленную графику, систему достижений, мультиплеер, новые чит-коды, достижения, хардкорный режим прохождения. Авторы полностью воссоздадут одиночную кампанию с внесенными правками в баланс сил. Для этого требуется собрать порядка 150 000 фунтов стерлингов (около 18,3 миллионов рублей). Игра разрабатывается для таких платформ как PS4 и PS5, но если Kickstarter-кампания будет успешной, то ремастер выйдет также на персональных компьютерах.

Напомним, оригинальная версия Hogs of War вышла в 2000 году на консолях PC и PS One. Сейчас эту игру можно купить в стриминговом сервисе Steam за 129 руб.

Вышел тизер-трейлер фильма "Майор Гром: Игра" с Жизневским и Аксеновой.

Фото и видео: YouTube / Hogs of War Lardcore