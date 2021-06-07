Хоррор "Тихое место-2" возглавил российский прокат в выходные

С 3 по 6 июня картина собрала 180,5 млн рублей.

Вторая часть хоррора "Тихое место" режиссера Джона Красински возглавила российский прокат по итогам выходных дней. С 3 по 6 июня картина собрала в РФ 180,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Сиквел "Тихого места" стартовал в российском прокате 3 июня. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Землю заполонили ужасные монстры, реагирующие на любой звук.

Главную роль исполнила Эмили Блант. Во второй части ее героиня вместе с детьми отправляется в опасное путешествие. Героям предстоит узнать, что инопланетные чудовища далеко не единственные враги.

На втором месте по сборам оказалась американская комедия "Круэлла" с Эммой Стоун в главной роли. Фильм заработал в прокате 177 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает девятая часть боевика "Форсаж" с Вином Дизелем. Продолжение истории о Доминике Торетто собрало за выходные 80,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что Disney начала работу над созданием сиквела "Круэллы".

Видео: YouTube / iVideos