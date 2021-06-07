Disney начала работу над созданием сиквела "Круэллы"

Первая часть вышла в прокат 28 мая и уже собрала по всему миру 48,5 млн долларов.

Студия Disney приступила к работе над второй частью фильма "Круэлла". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первая часть вышла в прокат 28 мая. Фильм был хорошо принят зрителями и за несколько дней собрал по всему миру 48,5 млн долларов.

Режиссером сиквела также выступит Крэйг Гиллеспи. В главной роли Эмма Стоун.

Сюжет "Круэллы" знакомит зрителей с историей злодейки, которая живет и работает дизайнером в Лондоне в 70-х гг. прошлого столетия. Со временем девушка превращается в монстра, готового на все ради моды и стиля.

Ранее мы публиковали рецензию на фильм "Круэлла".

Видео: YouTube / Disney Россия