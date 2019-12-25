Панк-рок, борьба с высшим классом и мода: рецензия на фильм "Круэлла"

3 июня в российский прокат выходит фильм Крэйга Гиллеспи "Круэлла". Новая "сказка" от Disney расскажет предысторию Круэллы Де Виль — антигероини "101 далматинца".

Кинокомпания Disney в свойственной манере вновь выпустила фильм про становление кинозлодея. На этот раз переосмыслял образ антигероини австралийский режиссер Крэйг Гиллеспи ("Тоня против всех", "Рука на миллион"). В главной роли выступила Эмма Стоун ("Прислуга", "Ла-Ла Ленд" и "Бёрдмэн").

Линия злодейки из мультфильма "101 далматинец" строится по-традиционному "диснеевскому" клише — потеря родителей. Похожий сценарий мы видим от "Короля льва" до "Бэмби". Режиссер умело пользуется рейтингом PG-13 (запрещает просмотр фильма детям до 13 лет, если с ними вместе в кинотеатр не пришли их родители) и показывает, пожалуй, одну из самых ужасных смертей во вселенной Disney. По сюжету маленькой Круэлле предстоит выживать на улицах холодного Лондона.

Сам же образ Круэллы Де Виль построен на принципе двойственности, на что намекают чёрно-белые волосы персонажа. Есть Эстелла — немного нахальная, но в целом обычная девушка. И есть Круэлла — злобный гений, с зачатками саморазрушения. Подобное разделение личности мы видим в персонаже Двуликий из вселенной DC. Так, внешний вид Круэллы аналогично этому персонажу отражает внутреннюю двойственность.

После выхода первого трейлера в сети разгорелись споры между пользователями. Многие назвали Круэллу новым воплощением Харли Квинн из "Отряда самоубийц". Однако, это в корне неправильно. Круэлла от Disney это нечто среднее между "Джокером" Тодда Филлипса и Андреа Сакс из "Дьявол носит Prada". Героиня Эммы Стоун это прямое следствие того, как жестокость социума превращает человека в монстра. Студия не постеснялась и даже включила в фильм песню "Smile", которая была лейтмотивом "Джокера". Более того, у кинолент также присутствует визуальное сходство. Так, по мере раскрытия безумства персонажа окружающая действительность становится сбивчивой, а кадры яркими.

Конечно, в эпоху толерантности Круэлла из 2021 года не сравнится в жесткости с её мультяшным двойником. В фильме у персонажа отсутствует тяга к курению. При этом анимационную версию везде "сопровождал" мундштук с сигаретой. Стоит отметить, что практически все классические мультфильмы студии содержат сцены курения и распития спиртных напитков. Киношной злодейке оставили единственный порок. В нескольких сценах нам всё же покажут, как Круэлла не прочь пригубить алкогольными напитками. Также Эмма Стоун по мере нарастания безумия её персонажа примерит на себя пластику Стервеллы Де Виль из "101 далматинца" — нервную походку, неровную осанку и угловатость.

К слову, об отсылках. Компания Disney всё же решила порадовать фанатов анимационной версии и включила в фильм несколько жирных отсылок к версии 1961 года. В фильме есть главные герои из мультипликационной версии Анита (Кирби Хауэлл-Баптист) и Роджер (Кайван Новак). Судя по сцене после титров, мы вполне сможет увидеть вторую часть, где действие развернется вокруг последних.

Также в фильме есть второстепенные антагонисты Джаспер (Джоэл Фрай) и Гораций (Пол Уолтер Хаузер). Из "новых" персонажей мы увидим чудесную чихуахуа, которая помогает мелким воришкам творить злодеяния. Disney вновь доказывает, что может сделать коммерчески прибыльного персонажа даже из маленькой собаки, которую переоденут в крысу. Не думаем, что подобные игрушки появятся скоро на прилавках, но даже такой поворот был бы успешен. В этот раз студия избрала другой путь — в магазинах появилась костомизированная под фильм косметика.

Действие фильма разворачивается в Лондоне 70-х годов, который захлестнула волна панк-рока. Повествование строится в хаотичной, но привлекательной манере. Всю киноленту будут сопровождать песни легендарных лондонских рок-групп. Круэлла, как и это направление в музыке является вызовом обществу. Персонаж Эммы Стоун сражается с высшим классом при помощи агрессивного искусства. В качестве соперницы выступает Баронесса (Эмма Томпсон) — злобная и властная женщина, которая более похожа на классическую Сервеллу Де Виль, чем воплощение Эммы Сотун. Сюжетно структура фильма отсылает нас к "Дьявол носит Prada". Эстелла приходит на работу к Баронессе, которая практически под копирку списана с Миранды Пристли (Мэрил Стрип).

Наверное, "Круэлла" самый яркий фильм об изнанке фэшн-индустрии за последнее десятилетие. Более того в "Круэлле" показали не только будни "модных домов", но и их взаимодействие со СМИ. Так, героиня Анита выступает в качестве журналиста, который "правильно" освещает показы злодейки.

В сухом остатке "Круэлла" яркий и наполненный сюжетными поворотами фильм. Новая кинолента от Disney сценарно прописана так, чтобы угодить и фанатам "101 далматинца" и тем, кто никогда не смотрел эту анимацию. При этом стоит оговориться, что как предыстория мультипликации новая диснеевская картина не работает, так как персонаж Эммы Стоун получился более человечным и осознанным, чем злодейка, которая решила сшить пальто из шкур собак.

Текст: Ирина Чаплина

Фото: WDSSPR