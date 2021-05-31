Сиквел "Тихого места" стартовал в прокате с рекордным успехом

По сборам в первые выходные он обогнал предыдущего лидера времен пандемии – боевик "Годзилла против Конга".

В американский прокат вышел триллер Джона Красински "Тихое место-2". В свои первые выходные картина собрала в Северной Америке 48,3 млн долларов. При этом создатели ожидали сборы в районе 30 млн долларов. Об этом пишет издание Deadline.

Сиквелу "Тихого места" удалось обогнать по сборам в выходные не только первую часть, но и предыдущего лидера времен пандемии – боевик "Годзилла против Конга". Этот фильм заработал примерно такую же сумму, только не за два, а за пять дней.

Кроме того, "Тихое место-2" смогло установить рекорд в сети IMAX, собрав 4,1 млн долларов. Ни один из голливудских кинопроектов не заработал столько в свои премьерные выходные, начиная с января 2020 года.

Вторая часть триллера "Тихое место" стартует в российском прокате 3 июня. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем. Землю заполонили ужасные монстры, реагирующие на любой звук.

Главную роль исполнила Эмили Блант. Во второй части ее героиня вместе с детьми отправляется в опасное путешествие, в котором они узнают, что инопланетные чудовища далеко не единственные враги.

Ранее стало известно, что триллер "Тихое место" может получить третью часть.

Видео: YouTube / iVideos