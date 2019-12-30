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Джейсон Стэтхэм и Кевин Харт снимутся в экшн-комедии про хипстера и киллера

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Актерам предложены главные роли в фильме "Человек из Торонто".

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Джейсон Стэтхэм и Кевин Харт снимутся в экшн-комедии про хипстера и киллера. Об этом сообщает американский еженедельник Variety.

Известно, что студия Sony Pictures уже ведёт переговоры с актёрами. Джейсону Стэтхэму и Кевину Харту предложены главные роли в фильме "Человек из Торонто". Известно, что кинолента расскажет о встрече киллера и хипстера из Нью-Йорка.

Планируется, что кинобоевик выйдет на экраны в 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что в "Ведьмаке" от Netflix изменят главного героя.

Видео:YouTube / WGN News, Jimmy Kimmel Live

Теги: джейсон стэтхэм, кевин харт, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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