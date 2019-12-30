Над сценарием мультфильма поработает шоураннер оригинального сериала.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в "Ведьмаке" от Netflix изменят главного героя. Об этом сообщает kinoafisha.info.

Известно, что новый проект носит название "Ведьмак: Кошмар волка". Отмечается, что это будет анимационный сериал. Главны героем станет близкий друг ведьмака Геральта Весемир. Отметим, что в книгах Анджея Сапковского и серии видеоигр о Ведьмаке Весемиру уделяли не так много внимания. Однако авторы проекта намерены рассказать через призму этого персонажа историю всей вселенной.

Над сценарием работает шоураннер оригинального сериала "Ведьмак".

Ранее мы сообщали о том, что в новых сериях "Ведьмака" изменят костюмы армии Нильфгаарда.

Видео: Netflix