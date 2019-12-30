В новых сериях "Ведьмака" изменят костюмы армии Нильфгаарда

После премьеры сериала на фанаты раскритиковали внешний вид героев.

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих во время подкаста на Writer Experience назвала отличия второго сезона проекта.

По ее словам, в первом сезоне создатели допустили ряд ошибок и готовы исправиться. В частности в новых сериях изменятся костюмы армии Нильфгаарда. Фанаты раскритиковали доспехи, обозвав их "шарпеями" и "гусеницами". Во втором сезоне за внешний вид солдат будет отвечать другой человек - дизайнер Тим Аслан был уволен из проекта.

Съемки новых серий "Ведьмака" проходят в Англии. Второй сезон будет состоять из восьми серий. В Netflix дату премьеры пока не называли.

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Видео: Netflix