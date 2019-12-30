В Голливуде начали работу над новыми "Трансформерами"

Режиссера у новых картин пока не появилось.

В сети появилась информация о том, что студия Paramount запустила в производство два новых фильма из популярной кинофраншизы "Трансформеры". У фильмов пока нет назначенных режиссеров, но уже определены сценаристы – Джеймс Вандербилт ("Зодиак") и Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

По данным портала Deadline, картина, над которой работает Вандербилт, может быть основана на мультсериале "Трансформеры: Битвы зверей". В этом проекте 90-х годов роботы трансформировались в животных.

Предполагается, что проект, над которым работает, в свою очередь, Харольд, будет определенным образом связан с недавним фильмом "Бамблби".

Ранее мы сообщали о том, что Мэл Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к "Смертельному оружию".

Видео: YouTube / Paramount Pictures