Мэл Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к "Смертельному оружию"

Готовится премьера фильма "Смертельное оружие 5".

Появилась информация о том, что актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к своим ролям в новой, пятой части фильма "Смертельное оружие". Как сообщил журнал NME, уже получено согласие двух главных актеров, а также подтверждено участие режиссера оригинальных фильмов серии Ричарда Доннера.

При этом сценарий фильма, в центре которого снова окажется парочка детективов из Мартина Риггса и Роджера Мерто, пока не дописан.

Как отмечает продюсер будущей картины Дан Лин, для режиссера это личная история.

Ранее мы опубликовали трейлер предпоследнего сезона сериала "Лучше звоните Солу".

Видео: YouTube / Oscars, Movieclips Classic Trailers