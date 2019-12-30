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Мэл Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к "Смертельному оружию"

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Готовится премьера фильма "Смертельное оружие 5".

Появилась информация о том, что актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся к своим ролям в новой, пятой части фильма "Смертельное оружие". Как сообщил журнал NME, уже получено согласие двух главных актеров, а также подтверждено участие режиссера оригинальных фильмов серии Ричарда Доннера.

При этом сценарий фильма, в центре которого снова окажется парочка детективов из Мартина Риггса и Роджера Мерто, пока не дописан.

Как отмечает продюсер будущей картины Дан Лин, для режиссера это личная история.

Ранее мы опубликовали трейлер предпоследнего сезона сериала "Лучше звоните Солу".

Видео: YouTube / Oscars, Movieclips Classic Trailers

Теги: актеры, дэнни гловер, мел гибсон, премьера, смертельное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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