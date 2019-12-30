Опубликован трейлер пятого сезона сериала "Лучше звоните Солу"

Адвокат Сол Гудман наконец-то станет самим собой.

В сети появились первые промо-материалы к пятому сезону сериала "Лучше звоните Солу" с Бобом Оденкерком в главной роли. Планируется, что его персонаж – адвокат Джимми Макгилл – станет Солом Гудманом: героем, известным поклонникам сериала "Во все тяжкие".

Кроме того, именно в этом сезоне возможно появление двух персонажей из вселенной сериала — детектив Хэнк Шрейдер и коллега Стивен Гомес.

Премьера первых серий запланирована на 23 февраля 2020 года.

Накануне было объявлено, что сериал будет продлен на шестой сезон, который станет для него последним. Его премьера планируется в 2021 году, после чего создатели сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и картины "Эль Камино" не вернутся к этой вселенной персонажей.

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Видео: Rotten Tomatoes TV / YouTube