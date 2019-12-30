Стала известна судьба спин-оффа "Большого Лебовски" в РФ

Фильм выйдет в российских онлайн-кинотеатрах с 4 февраля.

В сети появился первый русский трейлер фильма Джона Туртурро Jesus Rolls, получившего российское название "Дальше некуда". Картина посвящена второстепенному персонажу фильма братьев Коэн "Большой Лебовски" – Иисусу Кинтана. В главных ролях помимо исполнителя роли Иисуса (Джон Туртурро) заняты Кристофер Уокен, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон, Бобби Канавале и Одри Тоту.

На первых кадрах картины, основанной на фильме "Вальсирующие" режиссера Бертрана Блие, Иисус Кинтана снова лижет шар для боулинга и танцует в честь победы. Другие детали сюжета пока неизвестны. Ясно только то, что действие развернется после событий фильма "Большой Лебовски".

Отметим, что картина появится на российских цифровых платформах 4 февраля, минуя кинотеатры.

Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА / YouTube