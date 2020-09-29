В России вышел первый сериал про Telegram-каналы

Картина доступна для просмотра на видеосервисе "КиноПоиск HD".

Видеосервис "КиноПоиск HD" выложил первый российский сериал про Telegram-каналы. Картина под названием "Просто представь, что мы знаем" состоит из четырех эпизодов.

Действие разворачивается в современной России. По сюжету опытный журналист в команде с тремя девушками пытается раскрутить канал в мессенджере Telegram. Героини сериала столкнулись с множеством проблем и неожиданными поворотами при поиске инвестора.

В сериале снялись Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина и другие актеры. Режиссером выступил Роман Волобуев.

Telegram за семь лет своего существования стал одним из самых популярных мессенджеров. Сейчас им пользуются около 400 млн активных пользователей. Эта площадка популярна как у школьников, так и у знаменитостей и политических деятелей.

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Видео: YouTube / КиноПоиск Videos