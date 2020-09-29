Джеймс Кэмерон закончил съемки "Аватара-2"

Режиссер находится на пути к завершению третьей части блокбастера.

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о завершении съемок второй части фильма "Аватар". Об этом пишет Cinema Blend.

Съемки "Аватара-2" начались еще в 2017 году. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось остановить примерно на 4,5 месяца. В настоящий момент фильм снят на 100%. Также Кэмерон рассказал, что работа над "Аватаром-3" завершена на 95%.

Премьера второй части фильма запланирована на декабрь 2022 года, выход третьей должен состояться в 2024 году. Первая часть вышла в 2009 году.

Ранее продюсер Джон Ландау рассказал, что большая часть действий в "Аватаре-2" будет происходить под водой. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь. Им вновь предстоит спасти свою семью от человечества, которое хочет захватить контроль над источником ценного ресурса.

Ранее создатели "Аватара-2" показали фото со съемок с Сигурни Уивер.

Видео: Instagram / jamescameronofficial