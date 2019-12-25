В России снимут сериал о сыщике Фандорине

Действие развернется в России, где не было революции 1917 года и царствует дом Романовых.

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" планирует снять сериал по роману Бориса Акунина "Азазель". Об этом рассказал сам писатель на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра, пишет ТАСС.

Действие развернется в "альтернативной версии России" XXI века, где не было революции 1917 года, а у власти до сих пор находятся Романовы. Акунин отметил, что в сериале будет все современное и почти такая же Москва. Главным героем экранизации станет сыщик Эраст Фандорин.

В настоящий момент проект находится на стадии разработки. Станет ли Акунин сценаристом сериала, не уточняется.

Роман "Азазель" вышел в 1998 году и стал первым в серии детективов о сыщике Эрасте Фандорине. Книгу уже экранизировали – в 2002 году вышел одноименный сериал Александра Адабашьяна. Сценарий для него написал Борис Акунин.

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Фото: Instagram / boris.akunin