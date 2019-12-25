Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции

Концерт должен был состояться в одном из московских клубов.

В Москве отменили концерт в поддержку протестующих жителей Белоруссии. Об этом рассказал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич изданию "Подъем".

Концерт должен был состояться в рамках фестиваля "Партизан-фест" в одном из московских клубов. На него уже продали часть билетов, однако позже клуб заявил, что не может предоставить площадку под это мероприятие.

"Это правда, что площадку не дали, да", - подтвердил информацию Макаревич.

Планировалось, что фестиваль будет благотворительным. Собранные средства хотели передать в фонд финансовой помощи семьям репрессированных белорусов. Макаревич заявил, что не был организатором фестиваля. Группу "Машина времени", а также Алексея Кортнева, Дмитрия Спирина, группы "Яуза" и "Рабфак 2.0" пригласили выступить на его площадке. Скорее всего, концерт состоится онлайн.

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Фото: ВКонтакте / Андрей Макаревич