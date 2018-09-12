Наташа Королева раскритиковала ток-шоу Малахова и Борисова

По словам певицы, на телевидении отодвинули в сторону культурные ценности, заменив их откровенной грязью и сплетнями.

Скандал вокруг измены Сергея Глушко не утихает, а разгорается с новой силой. Хранившая долгое время молчание жена стриптизера, певица Наташа Королева все же не удержалась и обрушилась с критикой на ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, в которых долгое время перемывали кости звездной чете.

В разговоре с "Собеседником" Королева заявила, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино и концертов, превращается в "навозную яму" и изобилует недостоверной информацией. По ее словам, культурные ценности на ТВ сегодня отошли на второй план, их заменили откровенной грязью и сплетнями.

Несмотря на это, певица выступила против закрытия подобных ток-шоу. Она считает, что такие программы могут существовать, однако редакторам стоит лучше работать над контентом.

Ранее мы писали, что Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ.

Фото: Instagram / koroleva__star