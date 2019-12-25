Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

Комик Азамат Мусагалиев в шоу "Однажды в России" на телеканале ТНТ спародировал известного российского телеведущего Владимира Соловьева. В частности, он высмеял его привычку оскорблять людей.
В начале своей юмористической сценки Мусагалиев представился зрителям ведущим Владимиром Соловьевым-Разбойниковым. В этом образе комик провел передачу "Полный гутен таг" на вымышленной радиостанции "ДвестиFM". Для разминки он повторил много раз слово "мразь". Именно это ругательство часто использует Владимир Соловьев в своих передачах.
"Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку", - начал свою речь Мусагалиев, добавив, что пока мы спали, этот "гадливый" кошак, наверняка, успел напакостить.
Также комик затронул тему Крыма: "Крым же наш! Я бы даже сказал наш Крым наш. Специально с двух сторон словом "наш" запаковал, чтобы с какой стороны ни посмотрел, Крым был наш".
Гостем передачи "Полный гутен таг" стал Владимир Познер, которого также сыграл Мусагалиев. Со слов Соловьева-Разбойникова, он имеет "российское гражданство и пару предательских".
Ранее Соловьев назвал Уткина "жирным свином" и обвинил в ксенофобии.
Фото: скриншот YouTube / Телеканал ТНТ
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За всю страну ,нЮ...нЮ...спинка от тяжести не болит?Смешно,когда из под плинтуса пытаются очернить Соловьева.Угомонитесь .
Комики просрете страну лизать будете вы американцам
мусагонимов, воля, зеленский - все это отребье из одной помойной ямы вылазит.
Вот этот комментарий точно из сточных вод
Ну и что? Кто такой Мусагалиев? Разве это уровень Соловьев? Соловьев оскорбляет врагов России. И правильно делает. А смеётся тот, кто смеётся последним. Думаю, у Соловьева хватит и ума и времени ответить.
Прихвостни Навального, Соболь и Венедиктова идите пальцы друг другу в жопу суйте!!! А потом валите дружной колонной к пендоскому посольству болт посасывать....а хотя вы и так его посасываете.
Его не пародировать а судить надо. За разжигание вражды и ненависти между народами
Все в попе кто обои клеит итд
Комики просрете всю страну