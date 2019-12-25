Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

Образ телеведущего примерил на себя комик Азамат Мусагалиев.

Комик Азамат Мусагалиев в шоу "Однажды в России" на телеканале ТНТ спародировал известного российского телеведущего Владимира Соловьева. В частности, он высмеял его привычку оскорблять людей.

В начале своей юмористической сценки Мусагалиев представился зрителям ведущим Владимиром Соловьевым-Разбойниковым. В этом образе комик провел передачу "Полный гутен таг" на вымышленной радиостанции "ДвестиFM". Для разминки он повторил много раз слово "мразь". Именно это ругательство часто использует Владимир Соловьев в своих передачах.

"Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку", - начал свою речь Мусагалиев, добавив, что пока мы спали, этот "гадливый" кошак, наверняка, успел напакостить.

Также комик затронул тему Крыма: "Крым же наш! Я бы даже сказал наш Крым наш. Специально с двух сторон словом "наш" запаковал, чтобы с какой стороны ни посмотрел, Крым был наш".

Гостем передачи "Полный гутен таг" стал Владимир Познер, которого также сыграл Мусагалиев. Со слов Соловьева-Разбойникова, он имеет "российское гражданство и пару предательских".

Ранее Соловьев назвал Уткина "жирным свином" и обвинил в ксенофобии.

Фото: скриншот YouTube / Телеканал ТНТ