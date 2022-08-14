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На чемпионате по пахоте в Ленобласти выступила Наташа Королева

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В проекте принимают участие  64 механизатора из 40 субъектов России.

В эти выходные в Ленобласти проводят IX Открытый чемпионате России по пахоте. Для участников организовали развлекательную программу. На концерте выступила российская артистка Наташа Королева. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Отметим, что в проекте принимают участие  64 механизатора из 40 субъектов России. Кроме того, приехали гости из  Республики Беларусь и Кыргызстана.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти с 12 по 14 августа проходит фестиваль сыра.

Видео: ВКонтакте / Наталья Коробкина

Теги: ix открытый чемпионате россии по пахоте, музыка, наташа королева, чемпионат по пахоте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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