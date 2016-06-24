В Ленобласти с 12 по 14 августа проходит фестиваль сыра

Накануне, 12 августа, в Ленобласти стартовал первый фестиваль сыра. На него пригласили около 100 производителей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
До 14 августа в поселке имени Свердлова проводится международный конкурс – Балтийский сырный кубок. В нем принимают участие 40 сыроварен, которые представили почти 200 образцов. В этом году выделено 8 номинаций. Жюри выберет самый качественный и вкусный продукт.
Ранее на Piter.tv: петербургские производители сыров и йогуртов остались без ингредиентов.
Фото: pxhere
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