Жители Петербурга и Ленобласти могут посетить "Поезд Победы" до 16 января

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Сегодня и завтра жители Ленобласти и Петербурга смогут посетить "Поезд Победы". Интерактивная экспозиция рассказывает о героизме людей в годы Великой Отечественной войны.

Посетить музей можно 15 января в Волхове и 16 января – в Киришах.

Совершенно уникальный, созданный на основе современных технологий "Поезд Победы" – это, пожалуй, лучший способ рассказать молодежи о войне, продемонстрировать им героизм простых жителей и защитников Отечества. Владимир Цой, председатель Комитета по сохранению культурного наследия

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф. Просим обратить внимание, что билеты очень быстро разбирают.

Ранее на Piter.tv: в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января проведут "Вахту Памяти".

Фото: ВКонтакте / Поезд Победы