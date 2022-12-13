В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января проведут "Вахту Памяти"

В "Музее блокадной медицины" посетителям расскажут, как в осажденном немцами городе отмечали Новый год.

В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января в Северной столице проведут "Вахту Памяти". Также в городских музеях откроются новые экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Около памятника блокады ребята из детско-юношеского Дома творчества Московского района будут нести караул. В "Музее блокадной медицины" посетителям расскажут, как в осажденном немцами городе отмечали Новый год. А около "Монумента героическим защитникам Ленинграда" выступит хор, который исполнит любимые военные песни тех лет. Там же откроется выставка рисунков мемориалов памяти.

На крейсере "Аврора" и подлодке "Народоволец" расскажут о вкладе экипажей кораблей в защиту Ленинграда от фашистов.

Ранее на Piter.tv: имя Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге.

Фото: Piter.tv