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Имя Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге
Сегодня, 16:30
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Имя Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге

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Алексей Цивилев заявил, что начнет в ближайшее время искать подходящее место.

Имя народной артистки СССР Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге. С инициативой выступил депутат ЗакСа города  Алексей Цивилёв.

Актриса умерла сегодня. Ей было 79 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сезонный вирус.

Алексей Цивилев заявил, что начнет в ближайшее время искать подходящее место, где можно можно будет увековечить имя артистки. 

Парламентарий отметил, что переименовать улицу не получится. Можно назвать то, что не имеет имени. 

Фото: Театр Ленком (Женя Сирина)

 

Теги: артистка, закс, инна чурикова, умерла инна чурикова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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