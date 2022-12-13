Имя Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге

Алексей Цивилев заявил, что начнет в ближайшее время искать подходящее место.

Имя народной артистки СССР Инны Чуриковой предложили увековечить в Петербурге. С инициативой выступил депутат ЗакСа города Алексей Цивилёв.

Актриса умерла сегодня. Ей было 79 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сезонный вирус.

Алексей Цивилев заявил, что начнет в ближайшее время искать подходящее место, где можно можно будет увековечить имя артистки.

Парламентарий отметил, что переименовать улицу не получится. Можно назвать то, что не имеет имени.

Фото: Театр Ленком (Женя Сирина)