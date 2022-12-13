Актрисе было 79 лет.

На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщил ТАСС глава театра "Ленком" Марк Варшавер.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет. С 1975 года она была актрисой театра "Ленком, в кино прославилась исполнением ролей в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман"

Церемония прощания с Чуриковой состоится 17 января в стенах театра. Руководитель театра попросил похоронить актрису на Новодевичьем кладбище.

Это действительно была великая актриса. Марк Варшавер, директор театра "Ленком"

Варшавер отметил, что артистка планировала выступать на сцене в феврале и марте. Напомним, Инна Чурикова прославилась своими ролями в кинокартинах "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман".

Фото: Театр "Ленком" (Женя Сирина)