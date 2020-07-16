В Петербурге на 101-м году жизни скончался ветеран Владимир Слепов

Полковник в отставке отметил своё столетие 23 февраля этого года.

В Санкт-Петербурге ушел из жизни 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов. О его кончине сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Владимир Слепов, отметивший свой столетний юбилей 23 февраля этого года, прошёл боевой путь через Венгрию, Австрию и Чехословакию, был ранен в боях. После войны он посвятил себя военной науке, став профессором Военной академии Росгвардии и сотрудником высшей школы России.

За свои заслуги ветеран был удостоен numerous наград, включая ордена Александра Невского, Дружбы, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медали Жукова, "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и другие знаки отличия.

Соболезнования родным и близким Владимира Слепова выразили представители Росгвардии и ветеранских организаций Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что с сооснователем "Аквариума" простятся в крематории на Шафировском.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ