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С сооснователем "Аквариума" простятся в крематории на Шафировском
Сегодня, 20:52
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С сооснователем "Аквариума" простятся в крематории на Шафировском

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Зал будет назван позже.

Стало известно, где и когда состоится прощание с сооснователем группы "Аквариум" и писателем Анатолием Гуницким. Музыкант скончался на 72-м году жизни 5 июня, пишет ТАСС. 

Церемония пройдет 11 июня в крематории на Шафировском проспекте в Петербурге. Зал будет назван позже. О месте похорон скажут дополнительно. 

Анатолий Гуницкий умер в реанимации, он тяжело болел в последние годы. Журналист родился в Северной столице, в "Аквариуме" играл на ударных, писал тексты для ранних песен. А еще музыкант был членом совета Ленинградского рок-клуба и руководил "Театром абсурда". 

Ранее мы рассказывали о том, что умер композитор Евгений Дога. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне онкологии. 

Фото: ВКонтакте / Анатолий Гуницкий

Теги: аквариум, крематорий, прощание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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