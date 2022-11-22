С сооснователем "Аквариума" простятся в крематории на Шафировском

Зал будет назван позже.

Стало известно, где и когда состоится прощание с сооснователем группы "Аквариум" и писателем Анатолием Гуницким. Музыкант скончался на 72-м году жизни 5 июня, пишет ТАСС.

Церемония пройдет 11 июня в крематории на Шафировском проспекте в Петербурге. Зал будет назван позже. О месте похорон скажут дополнительно.

Анатолий Гуницкий умер в реанимации, он тяжело болел в последние годы. Журналист родился в Северной столице, в "Аквариуме" играл на ударных, писал тексты для ранних песен. А еще музыкант был членом совета Ленинградского рок-клуба и руководил "Театром абсурда".

Ранее мы рассказывали о том, что умер композитор Евгений Дога. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне онкологии.

Фото: ВКонтакте / Анатолий Гуницкий