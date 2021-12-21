Петербургские производители сыров и йогуртов остались без ингредиентов

Ключевыми поставщиками ингредиентов для молочной промышленности были Германия, Нидерланды, Франция и Дания. Кроме того, важны поставки из Белоруссии и США.

Петербургские производители молочной продукции пожаловались на нехватку импортных ингредиентов, которые необходимы для изготовления сыров и йогуртов, сообщает "Деловой Петербург". В частности, возникли проблемы с закупкой солей-плавителей, некоторых сырных заквасок и крахмалов, которые добавляют в йогурты и другую молочную продукцию малой жирности.

Ключевыми поставщиками ингредиентов для молочной промышленности были Германия, Нидерланды, Франция и Дания. Кроме того, важны поставки из Белоруссии и США. Так, в пресс-службе ООО "Валио" рассказали, что благодаря солям-плавителям и воздействию температуры, твердые и полутвердые сычужные сыры преобразуются в плавленый сыр. В настоящее время рынок испытывает затруднения с поставками этого ингредиента из стран ЕС.

Владелец сыроварни "Костанян" Анаит Костанян рассказала, что её компания успела купить импортные закваски по старым ценам. Она добавила, что "не думает, что в дальнейшем будут проблемы с доступностью заквасок. Но они станут дороже, их закупку придётся планировать заранее".

Полностью сыры и йогурты с полок магазинов не исчезнут, но ассортимент сократится.

Ранее мы писали, что объём поставок продуктов из Белоруссии в Петербург составил $1,25 млрд.

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