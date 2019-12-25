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Объём поставок продуктов из Белоруссии в Петербург составил $1,25 млрд
Сегодня, 15:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Объём поставок продуктов из Белоруссии в Петербург составил $1,25 млрд

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Это на 24,1% больше, чем в 2020 году.

В Петербург с официальным визитом прибыла делегация из Белоруссии во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. Деловая программа началась с Белорусского продовольственного форума в гранд-отеле "Эмеральд".

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что поставка продуктов из Беларуси занимает существенное место в торгово-экономических отношениях двух стран. В прошлом году в город на Неве из Белоруссии привезли товары на сумму 1,25 миллиарда долларов. Это на 24,1% больше, чем в 2020 году.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что Северная столица занимает третье место среди основных потребителей, уступая Москве и Московской области.

Фото: Piter.tv

Теги: белоруссия, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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