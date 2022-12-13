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В "Линдуловской роще" пройдет бесплатная экскурсия 16 мая
Сегодня, 12:45
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В "Линдуловской роще" пройдет бесплатная экскурсия 16 мая

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Встреча начнется в 11:00. 

Стартовал сезон бесплатных экскурсий по особо охраняемым природным территориям Ленобласти. Первая прогулка с гидом пройдет 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают на экскурсию по "Линдуловской роще". Встреча начнется в 11:00. 

Всех желающих  пройтись по заказнику с гидом будут ждать около  информационного стенда входной арки. Экскурсию проведет главный специалист Дирекции ООПТ Ленобласти  Александр Марунчак. Он расскажет интересные случаи из жизни заказника.

Для участия обязательна регистрация.

Ранее на Piter.tv: в выходные в Петербурге обещают кратковременные дожди и потепление.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: куда сходить в ленобласти, линдуловская роща, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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