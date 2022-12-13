В "Линдуловской роще" пройдет бесплатная экскурсия 16 мая

Встреча начнется в 11:00.

Стартовал сезон бесплатных экскурсий по особо охраняемым природным территориям Ленобласти. Первая прогулка с гидом пройдет 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают на экскурсию по "Линдуловской роще". Встреча начнется в 11:00.

Всех желающих пройтись по заказнику с гидом будут ждать около информационного стенда входной арки. Экскурсию проведет главный специалист Дирекции ООПТ Ленобласти Александр Марунчак. Он расскажет интересные случаи из жизни заказника.

Для участия обязательна регистрация.

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти