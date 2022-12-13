В выходные в Петербурге обещают кратковременные дожди и потепление

Следующая неделя будет более облачной, чем текущая.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на выходных. В Северную столицу придет летняя температура. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Небо затянет облаками, пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут до +22 градусов. Тепло обещают ив Ленобласти.

В выходные дни остается теплая погода, но появятся облака и в дневные часы местами, включая и Петербург, пройдут кратковременные дожди. Так что кому повезет, увидит небольшой дождик Александр Колесов, синоптик

Сегодня, 12 мая, уже к 11 утра в области воздух прогрелся до плюс 21 градуса. Любители прохлады могут спрятаться от жары на берегу Финского залива, там всего +14 градусов.

Следующая неделя будет более облачной. Временами будут идти дожди. В городе сохранится тепло.



Ранее на Piter.tv: в Петербурге создали подразделение по контролю за небом.

Фото: Pxhere