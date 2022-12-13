В Петербурге создали подразделение по контролю за небом

Полиция будет следить за эксплуатацией беспилотников.

В Петербурге ввели ограничения по использованию беспилотников. Теперь небо над Петербургом будут охранять полицейские. В городе создали специальное подразделение по контролю за безопасностью в этой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В специальный отдел входят мобильные патрули, в обязанности которых входит задерживать операторов летающих дронов. Кроме того, в подразделении работают стрелки, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Также в состав группы входят технические специалисты.

В первую очередь в новое подразделение вошли правоохранители, которые съездили в командировки на новые территории РФ. Сотрудники подразделения приступили к работе 9 Мая. В День Победы работали 10 снайперов и две группы с противодронными электромагнитными ружьями. Она работали с крыш домов города.

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