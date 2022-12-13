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СК Петербурга проводит доследственную проверку после получения ожога трехлетней воспитанницей детдома
Сегодня, 11:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СК Петербурга проводит доследственную проверку после получения ожога трехлетней воспитанницей детдома

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По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства причинения термического ожога малолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу. 

Из дома ребенка 10 мая в тяжелом состоянии была госпитализирована трехлетняя девочка с термическим ожогом. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: дети, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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