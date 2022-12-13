СК Петербурга проводит доследственную проверку после получения ожога трехлетней воспитанницей детдома

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства причинения термического ожога малолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.
Из дома ребенка 10 мая в тяжелом состоянии была госпитализирована трехлетняя девочка с термическим ожогом. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.
Фото: ГСУ СК РФ по СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все