СК Петербурга проводит доследственную проверку после получения ожога трехлетней воспитанницей детдома

По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства причинения термического ожога малолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

Из дома ребенка 10 мая в тяжелом состоянии была госпитализирована трехлетняя девочка с термическим ожогом. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб