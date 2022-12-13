В психоневрологическом детском доме трехлетняя девочка получила ожоги из-за медсестры

Вплоть до 10 мая за медицинской помощью не обращались, лечили ожог самостоятельно.

Медсестра психоневролгического детского дома случайно обожгла трёхлетнюю девочку во время гигиенических процедур. Об этом стало известно Piter.tv.

Ещё 1 мая при проведении гигиенических процедур 55-летняя медсестра по неосторожности обожгла левую стопу трехлетней пациентке. Вплоть до 10 мая за медицинской помощью не обращались, лечили ожог самостоятельно.

Днём 10 мая девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии в больницу с термическим ожогом левой стопы 1% 3-й степени.

Материал передан в следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Фото: Piter.tv