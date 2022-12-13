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В Петербурге врачи два месяца пытались спасти пенсионерку, получившую ожоги в ванне с кипятком
Сегодня, 13:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге врачи два месяца пытались спасти пенсионерку, получившую ожоги в ванне с кипятком

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Известно, что пострадавшей было 64 года.

Пенсионерка в Петербурге умерла от ожогов, которые получила несколько месяцев назад в ванне с кипятком. Врачи два месяца боролись за жизнь пациентки, которая поступила из квартиры на Королева с 14% ожогов тела.

Как стало известно "Невским Новостям", у пациентки начался сепсис, она умерла 11 мая.

Известно, что пострадавшей было 64 года. Инцидент в ванной произошел 15 марта. У женщины диагностировали ожоги II степени правового бедра и голени. Позже у неё началось рожистое воспаление и заражение крови.

Также ранее тело обварившейся в кипятке пенсионерки нашли в ванной на Косыгина.

Фото: pxhere.com

Теги: ожог, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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