Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж снимется в "Токсичном мстителе"

В центре сюжета – уборщик фитнес-клуба Мелвин, над которым постоянно издеваются.

Американский актер Питер Динклэйдж, наиболее всего известный по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", сыграет в ремейке черной комедии "Токсичный мститель". Об этом сообщает издание Deadline.

Динклэйдж исполнит главную роль в фильме. В центре сюжета оригинальной истории – уборщик фитнес-клуба Мелвин, над которым постоянно издеваются. В результате очередного розыгрыша Мелвин падает в чан с радиоактивным отходами и становится огромным монстром с нечеловеческой силой. Токсичный мститель начинает бороться с преступностью в родном городе.

Новую версию спродюсируют постановщики первого фильма Майкл Херц и Ллойд Кауфман. Режиссерское кресло займет Мэйкон Блэр.

Ранее ученые раскрыли секрет успеха "Игры престолов".

Фото: Instagram / peterdinklage