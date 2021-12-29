Актер Джеймс Нортон представил в Петербурге фильм "Один на один"

Премьера состоится 27 января, вскоре картина будет доступна на видеосервисе Wink.

Британский актер Джеймс Нортон, известный по фильмам "Война и мир", "МакМафия" и "Маленькие женщины", представил в Петербурге фильм "Один на один" режиссера Уберто Пазолини. Премьера состоится 27 января, вскоре картина будет доступна на видеосервисе Wink.

В этом фильме Нортон сыграл роль отца-одиночки, работающего мойщиком окон и воспитывающего 4-летнего сына Майкла. Главному герою осталось жить несколько месяцев. Прежде чем умереть от неизлечимой болезни, он пытается пристроить маленького сына в хорошую семью.

Съемки картины велись в 2019 году, однако премьера состоится только в 2022. Создатели картины не хотели выпускать фильм о смерти в пандемию, когда зрителям и так тяжело. Но за это время многие потеряли своих близких. Создатели считают, что фильм о том, как рассказать ребенку о смерти, может отозваться во многих сердцах.

Ранее мы писали, что Козловский представил свой первый сериал "Карамора".

Фото: Instagram / jginorton