Козловский представил свой первый сериал "Карамора"

Премьера состоится на видеосервисе START 20 января.

У сериала "Карамора" может появиться продолжение. Об этом заявил режиссер проекта Данила Козловский во время закрытой премьеры, пишет ТАСС.

Потенциал у истории огромный с точки зрения сезонов, уже есть мысли, куда повернуть продолжение сериала, есть желание снимать спин-оффы. Заявил артист

"Карамора" стал дебютный проектом Козловского в роли режиссера. Премьера состоится на видеосервисе START 20 января. История расскажет о реально существовавших и вымышленных персонажах, которые определили альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора объявляет войну тайной организации, виновной в смерти его возлюбленной и близких друзей.

В сериале сыграли Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Нино Нинидзе и др. Съемки проходили с августа 2019 года по январь 2021 года в Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленобласти и Подмосковье.

На премьере Козловский появился вместе с Оксаной Акиньшиной. Однако позировать вместе они не стали.

Ранее Данила Козловский показал подросшую дочь.

Фото: Piter.TV